Opgelet voor gladde wegen

De sneeuw die in de loop van de voormiddag is gevallen, zorgt dat de temperatuur van het wegdek tot onder het vriespunt daalt, wat kans op gladheid betekent. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt weggebruikers voorzichtig te zijn onderweg. Ook het KMI verwacht lokaal 1 tot 3 cm sneeuw. Daarom geldt vandaag in het hele land van 10 tot 14 uur code geel voor gladheid.

De afgelopen nacht strooide AWV alvast preventief 700 ton zout. Voor deze nacht werd ook sneeuw voorspeld, maar die bleek minder intens te zijn dan verwacht. Het agentschap volgt de toestand van de weg momenteel op en zal uitrijden waar en wanneer dat nodig is.

Deze namiddag blijft het zwaarbewolkt, met plaatselijk nog kans op lichte sneeuw. De maxima liggen rond het vriespunt. Vanavond en volgende nacht kan er vooral langs de Franse grens nog sneeuw vallen. Elders blijft het meestal droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. Het gaat wel stevig vriezen.

Code geel

Wat moet je doen bij code geel? Het KMI raadt maatregelen aan om “mensen, dieren en planten te beschermen door bijvoorbeeld het afschermen van waterleidingen en waterkranen of het afdekken of binnenzetten van planten”.