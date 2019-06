Na een zonnig weekend volgt regen

Vandaag is het op de meeste plaatsen wisselend tot zwaarbewolkt met regen vanuit het westen. In het oosten is nog een onweerachtige bui mogelijk. In de loop van de dag verplaatst deze storing zich naar het oosten. In het westen en later ook het centrum wordt het dan droog met opklaringen. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in Vlaanderen en tussen 20 en 24 graden in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De minima liggen tussen 11 en 13 graden. Dinsdag is het eerst overwegend droog met zon en wolken. Geleidelijk neemt de bewolking toe en vooral na de middag en ’s avonds verwacht het KMI perioden van regen of buien, mogelijk met onweer. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in de Kempen alsook in Belgisch Lotharingen.

Woensdag trekt een actieve storing over het land met regen en lokaal kan er ook onweer zijn. De maxima schommelen van 18 graden aan zee tot 23 graden over het oosten en het noordoosten. Donderdag wordt het wisselend tot af en toe zwaarbewolkt. Er is nog kans op een paar buien, maar het lijkt toch meestal droog te blijven. Het is minder warm met maxima van 16 tot 20 graden. De vooruitzichten voor vrijdag zijn nog onzeker. Mogelijk is het eerst nog droog, maar in de loop van de dag gaat het wellicht regenen of wordt het regenachtig vanaf het zuidwesten. Een paar donderslagen zijn mogelijk. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Zaterdag zouden we perioden van regen of buien krijgen. Het kan dan ook winderig en koel zijn met maxima van 18 graden in het centrum van het land. Ook de voorspelling voor zondag is nog hoogst onzeker. Mogelijk wordt het minder wisselvallig bij maxima rond 20 graden in het centrum van het land.