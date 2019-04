Live: Afscheid van Paul Severs in basiliek Halle

Schlagerzanger Paul Severs wordt vandaag begraven in de Sint-Martinusbasiliek in Halle. Vanmorgen verzamelden al honderden fans aan de kerk om een laatste groet te brengen, en zo meteen gaat de viering in de kerk van start voor genodigden. Mensen buiten zullen de viering kunnen volgen op een groot scherm. Volg het hier live.

Paul Severs overleed op 9 april. Een maand eerder was hij opgenomen in het ziekenhuis na een door hartfalen veroorzaakte val met de fiets. De zanger is onder meer bekend van de hits "Geen wonder dat ik ween", "Ik ben verliefd op jou" en "Zeg eens meisje".

Op het doodsprentje prijkt de tekst: "Van de enorme puzzel die jouw oeuvre en persoon is, heb je overal stukjes achtergelaten".