Eindelijk is het zover, het wordt dit weekend heerlijk lenteweer. Vandaag wordt het alvast zonnig met soms enkele hoge wolkenvelden. Dat meldt het KMI.

Later vandaag is zacht met maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in het centrum. Er waait een matige, aan zee en in de Ardennen soms een vrij krachtige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht blijft het droog en lichtbewolkt. Soms verschijnen er hoge wolkensluiers, vooral dan op het einde van de nacht over het westen. De minima schommelen van 4 graden in de Hoge Venen tot 8 à 9 graden in het centrum en het westen.

Weekend

Morgen wordt het aangenaam lenteweer met zon en hoge wolkenvelden. In het westen komen er meer wolkenvelden, maar blijft het wellicht droog. De maxima liggen tussen 16 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen.

Ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en hoge wolkenvelden. In het westen van het land valt er 's ochtends mogelijk eerst wat regen. In het binnenland wordt het warm met maxima rond 20 graden en een overwegend zwakke zuidelijke of veranderlijke wind. Aan zee blijven de maxima door een zeebries uit noord tot noordoost beperkt tot 12 graden.

Begin volgende week

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kunnen er in de loop van de dag enkele buien vallen, mogelijk zelfs met onweer. In het binnenland blijft het warm, zo'n 18 tot 21 graden. Aan zee wordt het door een matige zeebries waarschijnlijk niet warmer dan 12 graden.

Dinsdag en woensdag is het meestal zwaarbewolkt en kunnen er verspreid over het land regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen, maar sommige plaatsen houden het gewoon droog. De maxima liggen in het binnenland tussen 15 en 20 graden, aan zee in geval van een matige zeebries rond 12 graden.