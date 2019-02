Hanne Maudens verbetert Belgisch indoorrecord verspringen van Thiam

Hanne Maudens heeft zondag het Belgische indoorrecord verspringen verbeterd. Met 6,53 meter doet ze twee centimeter beter dan Nafi Thiam. Maudens pakte de Belgische titel op het verspringen, en plaatste zich daarmee voor het EK in Glasgow.

Het was in haar vierde sprong dat Maudens het record van Thiam van de tabellen veegde. Hiermee was ze meteen ook zeker van de Belgische titel in het verspringen.

"Ik ben heel blij met de nationale titel, en zeker omdat ik het Belgisch record verbeterd heb. Ik voelde dat ik progressie maakte in het verspringen, hoewel ik er niet specifiek op getraind had afgelopen winter", reageert een opgetogen Maudens, die het drie jaar oude record van Thiam verbeterde.

Keuze maken

Maudens had zich eerder al geplaatst voor het EK indoor voor de vijfkamp. Maar omdat het verspringen de dag na de meerkampen gepland staat, zullen we Maudens niet op beide disciplines te zien krijgen.

"Ik wil de twee niet combineren, want dat wordt te zwaar. Ik wil in Glasgow mijn score van op het Belgisch kampioenschap indoor verbeteren (4.569 punten). Dat is mogelijk, denk ik", aldus de 21-jarige atlete.

Zeven meter

Maudens gelooft dat zij het indoorrecord in het verspringen nog zou kunnen verbeteren. "Op termijn kan ik nog verder geraken in deze discipline, denk ik."

"Ik sprong heel ver in mijn eerste twee pogingen op het Belgische kampioenschap, maar dat waren helaas nulsprongen. Ik denk dat zeven meter haalbaar is voor mij, maar nu nog niet uiteraard. Het zou een droom zijn", besluit Maudens.