Hamilton wint eenvoudig in Barcelona

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De Brit reed van start tot finish aan de leiding. Valtteri Bottas en Max Verstappen vervolledigden het podium. Landgenoot Stoffel Vandoorne moest opgeven na motorpech.

Een incidentrijke start zorgde meteen voor heel wat slachtoffers. Grosjean schakelde met zijn drift niet alleen zichzelf uit, maar ook Gasly en Hulkenberg. Bij de herstart achter de safetycar was Hamilton het beste weg en kon hij zijn voorsprong uitdiepen. Met nog een twintigtal rondes te gaan viel de bolide van Vandoorne stil en zo sprokkelt de Belg opnieuw geen punten.

De verwachte regen in Barcelona bleef uit en zo miskeek Vettel zich met zijn strategie. Zo won Hamilton de race zonder veel problemen. Teamgenoot Bottas eindigde als tweede, Verstappen kwam als derde over de streep. Grootste concurrent Vettel werd vierde. Door deze overwinning vergroot Hamilton zijn voorsprong in de WK-stand ten opzichte van de Duitser.