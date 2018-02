Gesloten centrum 127bis morgen weer in gebruik

Het gesloten centrum 127bis zal morgen weer in gebruik worden genomen. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter weten. Het centrum werd in de nacht van 26 op 27 januari ontruimd na een kortsluiting in een schakelkast.

Er was hevige rookontwikkeling die nacht, maar van brand was geen sprake. De 105 bewoners van het centrum werden naar vier andere centra gebracht, maar zullen dus morgen kunnen terugkeren.