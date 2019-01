In Mechelen is een gemeenteraadslid van de N-VA opgepakt op verdenking van fraude met humanitaire visa. De man zou zich dik hebben laten betalen - soms tot tienduizend euro - om mensen uit oorlogsgebied in onder andere Syrië en Irak, met zo'n humanitair visum naar België te laten reizen. Het parket onderzoekt of iemand op het kabinet van voormalig staatssecretaris Francken betrokken is, maar voorlopig zijn daar geen aanwijzingen voor.