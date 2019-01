Het gemeenschapsonderwijs vraagt om de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Dan wordt alvast de derde kleuterklas verplicht. Dat is nodig, klinkt het: 3 op de honderd kleutertjes gaan niet of zelden naar school. En dat zijn juist de kinderen die het het meest nodig hebben. Zij geraken achterop, en die achterstand halen de meesten nooit meer in.