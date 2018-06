Fraudeurs bellen met dure buitenlandse nummers

Meer en meer mensen klagen over vervelende telefoontjes van onbekenden - meestal uit het buitenland. Als je terugbelt, kom je vaak op een betaallijn terecht: dat kost je stukken van mensen, of je krijgt een oplichter aan de lijn die je gegevens probeert te ontfutselen. De operatoren proberen die nummers wel te blokkeren, maar de fraudeurs veranderen gewoon constant van nummer.

Computers bellen duizenden nummers, maar verbreken al na één beltoon de oproep. Wie uit gewoonte of nieuwsgierigheid terugbelt, maakt verbinding met een dure betaallijn in het buitenland en krijgt nadien de rekening gepresenteerd.

"Wangiri is een Japans woord dat vrij vertaald 'verbroken na één keer' betekent", zegt Luc Tuerlinckx van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. "Nieuw is deze vorm van oplichting niet, maar het verplaatst zich wel vaak van land." Er waren in het verleden soortgelijke pogingen vanuit heel wat Afrikaanse landen en Afghanistan.

Ombudsdienst

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kreeg vorig jaar 366 klachten van mensen die vinden dat hun operator hen in de kou laat bij telefoonfraude, de eerste helft van dit jaar alleen al zijn er al 250 klachten.

De telecomoperatoren proberen al nummers te blokkeren, maar de fraudeurs veranderen gewoon van nummer. Proximus en Telenet vragen om verdachte nummers te negeren en de klantendienst te verwittigen als je fraude vermoedt.