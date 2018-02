"Frankrijk slaat terug bij chemische wapens"

De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een persconferentie in Parijs gezegd dat Frankrijk zal terugslaan mocht blijken dat Syrië over chemische wapens beschikt.

"Als Frankrijk bewijzen krijgt dat chemische wapens worden gebruikt tegen burgers door het regime in Syrië, dan zal Frankrijk toeslaan", zei de Franse president tijdens een persconferentie van de Association de la presse présidentielle (APP), de presidentiële pers in Frankrijk. Hij herbevestigt hiermee een uitspraak die hij kort na zijn aantreden midden vorig jaar al deed.

"We zullen toeslaan op de plaats waar de chemische wapens werden afgevuurd of daar waar ze worden opgeslagen of georganiseerd. Maar vandaag hebben we geen enkel bewijs dat chemische wapens, zoals die bepaald zijn in onze verdragen, worden ingezet tegen de burgerbevolking", voegde hij er aan toe.

"We volgen dit op"

"Ik heb tegen de Russische president Vladimir Poetin herhaald dat hij zeer duidelijk moet zijn met het Syrische regime, dat steeds beweert geen chemische wapens te gebruiken. Maar we volgen dit op. Zodra een bewijs van het tegendeel wordt geleverd, doe ik wat ik steeds heb gezegd."

Ondanks de dreiging tot vergelding door zowel Parijs als Washington en het engagement van Damascus om de volledige stock aan chemische wapens te vernietigen, blijft de bevolking slachtoffer van aanvallen met vermoedelijk chloorgas. Het Syrische regime ontkende al verschillende malen dat het haar toevlucht nam tot chemisch wapens en veroordeelt de constante vingerwijzingen van westerse landen in de kwestie.