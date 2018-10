Families van passagiers neergestort vliegtuig hebben hoop

De nabestaanden van de passagiers die aan boord waren van het in Indonesië gecrashte passagiersvliegtuig van Lion Air, hebben hoop. Ze geloven dat hun families nog leven.

De families van de passagiers blijven geloven dat hun geliefden levend gevonden worden. "We zullen hem thuisbrengen", zegt een man waarvan de zoon op het vliegtuig zat. Een meisje waarvan de vader aan boord was zegt dat hij "heel sterk is en dat hij zeker nog leeft".

Er zijn intussen al 147 steekproeven van DNA genomen, maar er zijn nog geen passagiers geïdentificeerd. Het vliegtuig verdween in de buurt van Karawang in de provincie West-Java. De piloot van de Boeing 737 had gevraagd om naar de luchthaven terug te keren vanwege een onbekend technisch probleem.