De familie van Brenton Tarrant heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor de aanslagen op de twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. “Het is ontzettend verkeerd. Het is niet meer goed te maken. Het spijt ons zo erg voor de families van de doden en gewonden”, zeggen de oom en grootmoeder van de 28-jarige schutter op de Australische televisie.