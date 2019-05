Familie Julie: "Wrok speelt niet in ons hoofd"

De familie van de vermoorde Julie Van Espen heeft inzage gevraagd in het dossier om antwoorden te krijgen. Dat zegt hun advocaat John Maes, die optreedt als spreekbuis van de familie. “Wrok is momenteel niet iets wat in die mensen hun hoofd speelt”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Inzage in het dossier is voor de familie heel belangrijk, zegt Maes. “Ze hebben recht op de waarheid, hoe hard die ook zal zijn.”

De familie wil benadrukken dat ze heel dankbaar zijn voor het politiewerk dat is gebeurd in de zaak.

Zoektocht

Als raadsman heeft John Maes zeer veel bewondering voor de vriend van Julie. “Hij heeft een ongelooflijke zoektocht op touw gezet, die heeft bijgedragen tot het ontrafelen van dit verhaal”, klinkt het.

“De politie heeft anderzijds heel vlug actie kunnen ondernemen in het ontmaskeren van de dader, en daar zijn zij zeer dankbaar voor. Wrok is momenteel niet iets wat in die mensen hun hoofd speelt”, sluit Maes nog af.