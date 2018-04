F-16: trailer: Oog in oog met Russische MiG

In deze nieuwe aflevering van F-16 vertelt piloot Sprinkler over de taken van de Belgen in Estland, waar ze het luchtruim van deze NAVO bondgenoot bewaken tegenover de machtige buurman, de Russische Federatie. Want af en toe durft een Russische MiG het luchtruim van de Baltische staten schenden. En dan stijgen Sprinkler en zijn collega’s razendsnel op met hun toestel om de Russische piloten duidelijk te maken: tot hier en niet verder!! Oog in oog met een Russische MiG, F-16, dinsdag om 21u40 bij vtm.