Dinsdag 3 april in F-16

In de derde aflevering van F-16 gaan we kijken hoe een piloot overleeft in vijandelijk gebied. Ze moeten niet alleen leren vliegen. Piloten krijgen ook een uitgebreide opleiding om in vijandelijk gebied in leven te blijven. Een militair in Jordanië toont wat er allemaal in het overlevingspakket zit, voor het geval hij met zijn schietstoel zijn toestel moet verlaten. Werkelijk alles is voorzien. Van een opblaasbare boot en een spade tot een rantsoen van suikerrijke karamellen. De piloten zijn ook gewapend. En dan is de vraag wat ze met hun laatste kogel doen als ze gevangen worden genomen door niets ontziende IS-strijders. Gevaren boven oorlogsgebied, dinsdag om 21u40 in F-16.