In ‘De Ronde van Freek’ ging het vandaag over rusthuizen en ouderenzorg. Sommige mensen moeten hun laatste spaarcenten gebruiken om het verblijf in een rusthuis te betalen. De meesten zijn wel tevreden over de zorg die ze krijgen maar hoeveel kost dat nu precies. En waar gaan we dat geld halen? VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman zet alles op een rijtje.