Zo klonk Kendrick Lamar

De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar trad gisterenavond op in een vol Sportpaleis. Lamar is een van de grootste hiphopartiesten. In enkele jaren tijd is hij uitgegroeid tot het icoon van de hiphop. Zijn concerten zijn steeds meteen uitverkocht.

Lamar schopte het van straatjongen tot superster, is sociaal geëngageerd en komt op voor de rassenstrijd in Amerika. Hij is een van de meest bekroonde muzikanten. De laatste jaren won hij al twaalf Grammy Awards.

En ook in ons land is de rapper dus populair. Naast een uitverkocht Sportpaleis stonden er gisterenmorgen zelfs lange rijen voor een pop-upwinkel in Antwerpen waar zijn kleding en petjes verkocht werden.

Wie er gisteren niet kon bijzijn in het Sportpaleis krijgt deze zomer nog een kans. Op 18 augustus komt Kendrick Lamar ook naar Pukkelpop.