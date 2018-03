Winnie De Poeh deze zomer in bioscoop

Winnie De Poeh is deze zomer op het grote scherm te zien in de film ‘Christopher Robin’. In de live-action film gaat Winnie De Poeh op zoek naar zijn jeugdvriend Christopher Robin, bij ons beter bekend als Janneman Robinson.

Disney gaf gisteren de eerste teaser vrij op Twitter en dat zorgde meteen voor heel wat nostalgie. In de teaser is te zien hoe Winnie naar de stad trekt om Janneman Robinson, die intussen volwassen is, op te zoeken.

De film komt in augustus uit, een Belgische releasedatum is er voorlopig nog niet.