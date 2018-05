Video toont hoe politie dader neutraliseert

Op Twitter is een video opgedoken van het moment waarop de politie de school nadert waar de dader op dat moment een vrouw gijzelt. Wanneer de agenten de ingang naderen, worden ze beschoten door de schutter die op dat moment naar buiten loopt (rechts in beeld). Hij vuurt verschillende keren in de richting van het groepje agenten en verwondt enkele van hen (links in beeld). Daarop wordt hij meteen neergeschoten en valt hij op de grond. De schutter overlijdt aan zijn verwondingen.