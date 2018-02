Smartphone achter stuur? Dit is boete

Driekwart van de Belgen stoort zich aan bestuurders die hun gsm achter het stuur gebruiken. Nochtans heeft 1 op 7 Belgen in de afgelopen week zijn gsm achter het stuur gebruikt. Dat blijkt uit recent onderzoek van Vias. Maar welke straffen staan er nu op het gebruik van je gsm achter het stuur?

De wegcode is zeer duidelijk. Artikel 8.4 luidt: ‘Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.’ Een inbreuk tegen deze verkeersregels is een overtreding van de tweede graad. Daarbij hoort een boete van 116 euro.

Volgens Vias kent amper 1 Belg op 3 (35 procent) het exacte bedrag. 40 procent heeft totaal geen idee. 15 procent denkt dat de boete 174 euro bedraagt.

Elk jaar worden meer dan 100.000 boetes uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur. In de eerste 6 maanden van 2017 ging over exact 52.528 overtredingen, ofwel zo’n 290 boetes per dag.