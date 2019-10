Leuvense studenten winnen 'Solar Challenge' in Australië

Het Agoria Solar Team van de KU Leuven heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Zo’n 250 kilometer voor de eindstreep na de BluePoint de eerste plaats over van het Nederlandse team uit Delft. “Ongelofelijk gevoel aan de finish”, aldus de studenten van de KU Leuven.

De Bridgestone World Solar Challenge is een race voor zonnewagens van het noordelijke Darwin in Australië tot het zuidelijke Adelaide, over een afstand van 3.021 kilometer met 46 teams uit 23 verschillende landen . De race ging van start op 13 oktober en werd al snel een nek-aan-nekrace tussen het Leuvense Agoria Solar Team en het Vattenfal Solar Team uit Delft.

Inhaalrace

Woensdag stonden de Nederlanders nog aan de leiding maar de Belgen hadden er vertrouwen in dat ze hun Nederlandse concurrenten op de laatste racedag nog konden kloppen. Het team van de KU Leuven -met racepiloot Bert Longin in de rangen- nam ongeveer 250 kilometer voor de finish de eerste plaats in, nadat de zonnewagen van hun Delftse concurrenten vuur had gevat. De Nederlanders moesten de strijd staken, en de Leuvenaars stonden hun leidersplaats niet meer af. Daarmee is de eerste zege een feit voor het Agoria Solar Team na acht deelnames.