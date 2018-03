'Geweigerde' Russin toch naar Eurosong

Rusland heeft opnieuw zangeres Julia Samoylova geselecteerd om het land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival dat dit jaar plaatsvindt in Lissabon. Ook vorig jaar was de zangeres gekozen om Rusland te vertegenwoordigen in Oekraïne, maar ze werd geweigerd omdat ze eerder al had opgetreden op de Krim, een stuk land waarover veel discussie bestaat tussen Rusland en Oekraïne.

Na de beslissing van Oekraïne stelden de organisatoren van het songfestival voor om het nummer via satelliet uit te zenden of gaven ze de Russen de mogelijkheid een andere kandidaat te selecteren, maar daar ging Rusland niet op in. Uit protest boycotten ze de wedstrijd, die uiteindelijke gewonnen werd door de Portugees Salvador Sobral.

The official music video for the #Eurovision 2018 Russian entry "I Won't Break" has been revealed! Check it out here: https://t.co/0ljXxIjz9a pic.twitter.com/PYi6R4quyw — Eurovision (@Eurovision) 11 maart 2018

“Het lied gaat over mezelf”, vertelt de Russische zangeres over haar nummer ‘I Wont Break’ aan Eurovisionary. “Het is meer dan een rustige ballade. Het is een nummer dat gaat over kracht.”

Hoge verwachtingen

Yuri Aksyuta, het hoofd van de Russische Eurovisiedelegatie is blij met het lied en verklaart dat hij hoge verwachtingen heeft. Tot nu toe heeft Rusland altijd al in de finale van de internationale muziekwedstrijd gestaan. “We verwachten veel van de wedstrijd, want die is heel populair in ons land. Rusland is terug!”, aldus Aksyuta.

Sennek vertegenwoordigt België

Voor ons land trekt Sennek naar het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘A Matter of Time’. De muziekwedstrijd vindt dit jaar plaats op acht, tien en twaalf mei in Lissabon.