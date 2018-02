Extra concert Justin Timberlake

Dat Justin Timberlake een van de populairste artiesten van het moment is, werd deze ochtend nog maar eens duidelijk: de tickets voor het Belgische concert van zijn ‘The Man of the Woods’-tournee vlogen de deur uit en een tweede concert is aangekondigd.

Deze ochtend startte de ticketverkoop voor Justin Timberlakes concert op 17 juli in het Antwerpse Sportpaleis. Na amper een uurtje waren de meeste tickets de deur al uit. Enkel tickets in de hoogste prijsklasse zijn nog beschikbaar.

De Amerikaanse zanger bracht vorige week zijn nieuwste album ‘Man of the Woods’ uit. Ook mocht hij de rust van de Amerikaanse Super Bowl verzorgen, een optreden waar hij niets dan lof voor kreeg.

Fans die naast een ticket grepen, moeten echter niet treuren: er is een tweede concert aangekondigd op 18 juli in het Sportpaleis.

Fans die een kaartje voor het extra concert willen bemachtigen, kunnen op 19 februari vanaf tien uur opnieuw hun kans wagen.