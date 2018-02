Demi Lovato trapt tournee af in België

Demi Lovato komt naar België. Dat maakte de Amerikaanse popzangers deze ochtend bekend via Twitter.

Meer nog: de 25-jarige zangeres geeft het startschot van het Europese deel van haar ‘Tell Me You Love Me’-tournee in de Lotto Arena in Antwerpen.

Europe!! Told you I was coming... Tickets go on sale this Friday!! #TellMeYouLoveMeTour https://t.co/XiQvqAd6uf pic.twitter.com/K6V09F0dJ4 — Demi Lovato (@ddlovato) 12 februari 2018

Van kindsterretje tot rolmodel

Lovato startte haar carrière als kindsterretje in de serie ‘Barney and Friends’, maar werd pas echt bekend na rollen in verschillende series en films van Disney Channel. Hierop bracht ze ook verschillende albums uit.

Met hits zoals ‘Skyskraper’, ‘Heart Attack’, ‘Confident’ en ‘No Promise’, toonde ze haar sterke stem en wist ze het imago van naïef Disney-sterretje van zich af te schudden. Ook sprak ze openlijk over het overwinnen van haar eetstoornis en werd ze zo een voorbeeld en inspiratie voor veel jonge fans.

De zangeres bracht in september van vorig jaar haar zesde studioalbum ‘Tell Me You Love Me’ uit. Dat album bevat onder andere het nummer ‘Échame La Culpa’, een samenwerking met Luis Fonsi, de man achter de hit ‘Despacito’.

De ticketverkoop start vrijdag om tien uur. Tickets kan je kopen via deze link.