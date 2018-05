Buurvrouw filmt hoe politie schutter neerschiet

Een buurvrouw kon filmen hoe de politie de schutter in Luik neutraliseert. Op haar beelden is te zien hoe agenten de school naderen waar de dader op dat moment twee vrouwen gijzelt. Wanneer de agenten de ingang naderen, worden ze beschoten door de schutter die op dat moment naar buiten loopt. Hij vuurt verschillende keren in de richting van het groepje agenten en wordt zelf neergeschoten. De buurvrouw bezorgde deze beelden aan VTM NIEUWS.

Op Twitter dook eerder ook al een video op van het moment waarop de politie de dader neerschoot. Op de beelden is de confrontatie tussen agenten en schutter nog beter te zien.

(Lees meer onder de video)

4 doden In totaal vielen vier doden bij de schietpartij: twee agenten, een toevallige voorbijganger en de schutter zelf. Vier andere agenten raakten gewond.