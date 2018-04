16 voertuigen betrokken bij crash op N60

Op de N60 zijn deze middag ter hoogte van Nazareth zestien voertuigen betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Een vrachtwagen die er richting Gent reed, is volgens de eerste vaststellingen achteraan op een file ingereden. De ravage is enorm en de gewestweg is momenteel volledig afgezet in de richting van Gent.

In totaal raakten slechts vijf inzittenden gewond. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Volgens de politie is het ook een geluk dat de tank van de inrijdende vrachtwagen leeg en gespoeld was, zodat er geen toxische stoffen vrij konden komen.