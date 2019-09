De repatriëring van gestrande Belgen door de problemen bij Thomas Cook komt stilaan van de grond.

Brussels Airlines vliegt vandaag 350 landgenoten terug uit Tunesië, en brengt er ook nog naar huis uit Griekenland, Montenegro, Tenerife, Egypte en Spanje. Mensen die vastzaten in Izmir, in Turkije, kunnen mee met de Turkse maatschappij Tailwind. De andere 12.000 Belgische klanten van Thomas Cook in het buitenland moeten nog geduld oefenen.