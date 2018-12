Drie vrouwen neergestoken in Neurenberg

In de Duitse stad Neurenberg zijn gisterenavond in een paar uur tijd op straat drie vrouwen neergestoken. De steekpartijen vonden dicht bij elkaar plaats in de wijk Sankt Johannis, in het noordoosten van de stad. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader gaat.

Het eerste slachtoffer was een 56-jarige vrouw, die rond half acht door een man in haar bovenlichaam werd gestoken. De hulpdiensten brachten de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis, waar de artsen haar onmiddellijk opereerden.

Rond 23.00 uur stak een man kort na elkaar met een mes in op een vrouw van 26 jaar. Niet veel later verwondde hij ook een 34-jarige vrouw. Net zoals het 56-jarige slachtoffer, raakten ook deze vrouwen levensgevaarlijk gewond en werden met spoed geopereerd in het ziekenhuis. Hoe het nu gaat met de slachtoffers is niet bekend.

De politie zocht in de nacht met honden en helikopters naar mogelijke dader(s), maar heeft voorlopig niemand aangehouden. Volgens de politie gaven de vrouwen niet helemaal dezelfde beschrijvingen van hun aanvaller, maar de gezochte verdachte zou tussen 25 en 30 jaar oud zijn. Hij droeg volgens de vrouwen een oranje trainingsbroek en een zwarte jas en is 1,75 à 1,80 meter groot.

De speurders kunnen voorlopig nog geen uitsluitsel geven dat het om dezelfde dader gaat, maar de kans is reëel, zo meldde de politie gisterenavond. Een politiewoordvoerder zei tegen persbureau AFP dat ze er niet vanuit gaan “dat het een terroristische daad betreft.”