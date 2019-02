Drie doden en bijna 300 gewonden bij chaos aan grens Venezuela

Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn bij confrontaties over de levering van hulpgoederen voor de Venezolaanse bevolking aan de grens met Brazilië zeker drie personen om het leven gekomen. Eén van hen is een 14-jarige jongen. Op bevel van de Venezolaanse president Nicolas Maduro is de grens met Brazilië afgesloten.

Het regime wil niet dat er humanitaire hulp het land binnenkomt.

Aan de grens vonden de hele dag schermutselingen plaats. Dezelfde taferelen spelen zich af aan de grens met Colombia. Daar vielen zaterdag minstens 285 gewonden.

De VS veroordeelt het geweld scherp en zegt actie te gaan ondernemen. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido roept de internationale gemeenschap op om “alle mogelijkheden” te overwegen tegen Maduro.