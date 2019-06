Drie Belgen omgekomen bij familiedrama Zwitserland

Bij een gezinsdrama zijn maandagavond in het Zwitserse Apples drie mensen omgekomen, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om drie Belgen.

Omstreeks 21.45 uur belde een inwoner van Apples naar de politie omdat er geen beweging meer te zien was in het aangrenzende huis, wat niet normaal was. De politie kwam snel ter plaatse en vond de lichamen van een man en een vrouw, en een dertienjarig kind. Het zijn alle drie Belgen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.