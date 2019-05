Drama voor Ajax, Tottenham plaatst zich in extremis voor finale Champions League

Je zou het scenario zo gek niet kunnen bedenken, maar Tottenham heeft zich toch nog geplaatst voor de finales van de Champions League. Het stond aan de rust 2-0 achter tegen Ajax, maar won toch nog 2-3 na een winning goal in de 95ste minuut. Voor Ajax is het een drama, het ziet z'n eerste Champions League-finale in 23 jaar door de neus geboord.

Het kon nochtans niet beter beginnen voor Ajax. Na amper 5 minuten staat het al 1-0 voor. Matthijs De Ligt kopt de bal binnen na een corner. Nog voor de rust verdubbelt Ziyech de voorsprong. De finale lijkt Ajax zo bijna niet meer te kunnen ontglippen. Een koude douche is het voor Verthongen, Alderweireld en co dat al drie keer moet scoren.

Bibberen

De tweede helft is een heel ander verhaal. Lucas Moura scoort voor het uur eerst de aansluitingstreffer en amper drie minuten staat het al gelijk, 2-2, opnieuw Moura. Zo is het plots terug razend spannend. Tottenham duwt door, Verthongen is er heel erg dichtbij met een rake kopbal op de lat. In de absolute slotfase, de 95ste minuut, gebeurt het dan toch. Opnieuw is het Lucas Moura, met z'n derde treffer van de avond.

Droom weg

Groot feest voor onze Rode Duivels Verthongen en Alderweireld, drama voor Ajax. Het ziet z'n Champions League-sprookje in de absolute slotfase uit elkaar spatten.

Er komen nu vier Rode Duivels aan de start van de finale van de Champions League. Toby Alderweireld en Jan Verthongen voor Tottenham en Divock Origi en Simon Mignolet bij Liverpool. Afspraak op 1 juni in Madrid.