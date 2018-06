Doorbraak in 31 jaar oud moordmysterie

Inass. Zo heet het meisje dat 31 jaar lang geen naam had. In augustus 1987 werd ze dood gevonden, vier jaar oud, zwaar mishandeld. Drie decennia zocht de politie niet alleen naar de daders, maar ook naar de identiteit van het meisje. De doorbraak was puur toeval. Een jonge kerel die recent werd opgepakt, bleek DNA te hebben dat sterk overeenkwam met dat van de oude moordzaak. De ouders zijn opgepakt en worden beschuldigd van moord op een minderjarige.

'De martelaar van de A10', zo stond het slachtoffer bekend toen de politie in 1987 op zoek ging naar haar identiteit. Wel 65.000 scholen in Frankrijk kregen de vraag of ze niemand misten, 6.000 dokters en welzijnswerkers werden gecontacteerd, er waren geen ouders die hun kind als vermist opgegeven hadden.

De politie tastte in het duister, en de zaak werd een cold case. Eenendertig jaar na de feiten is er een match met het DNA van haar broer, opgepakt in een geweldzaak.

Ouders

De ouders van het meisje werden dinsdag opgepakt. Zij gaven toe dat het om hun dochter Inass Touloub gaat, geboren in 1983 in Casablanca, derde van zeven kinderen in het gezin, en met haar ouders naar Frankrijk verhuisd toen ze anderhalf jaar oud was.

De vader en moeder van Inass leven sinds 2010 gescheiden, en beschuldigen elkaar. De man zegt dat zij gewelddadig was tegenover hem en zijn drie dochters en dat zij de fatale slagen toebracht en hij Inass dood vond toen hij terugkeerde van een trip naar Marokko.

Dader

De vader geeft wel toe dat hij het lijkje in de buurt van Blois aan de kant van de weg in een deken achterliet, en dat hij daarna ‘uit lafheid’ weer naar Marokko vluchtte. De moeder beweert dat ze zelf gewelddadig behandeld werd door haar man, maar ze spreekt zich niet uit over de dood van Inass.