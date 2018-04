Dood Nick (15): Parket zoekt vijf getuigen

Politie en parket zijn op zoek naar vijf jongeren die de gsm vonden van Nick Ulster, de vijftienjarige jongen die zondag dood werd aangetroffen in Grimbergen. Over de oorzaak van zijn dood kan of wil het parket nog niets kwijt.

Het gaat om twee minderjarige meisjes en drie jongens die ter hoogte van een petanqueveld in de buurt waren. Zij vonden de gsm van Nick.

Intussen heeft het gerecht ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Daaruit is gebleken dat Nick zware inwendige en uitwendige verwondingen aan de benen had en is overleden aan de gevolgen van een zware klap.

Vluchtmisdrijf

Voor de vader van Nick is het duidelijk: zijn zoon is aangereden door een auto en de dader of daders pleegden daarop vluchtmisdrijf. Dat zei hij eerder vandaag aan VTM NIEUWS, op basis van informatie die hij van het parket had gekregen.

Nog volgens de vader heeft men daarop geprobeerd om sporen uit te wissen door een roofmoord te ensceneren.

