Dodental bij noodlanding vliegtuig in Moskou al opgelopen tot 41

Er zijn al zeker 41 doden gevallen bij een noodlanding op een luchthaven in Moskou. De 37 andere mensen aan boord hebben het wel overleefd, al zijn er ook nog veel gewonden. Het vliegtuig was net opgestegen op de luchthaven Sjeremetjevo toen het plots technische problemen kreeg en in brand vloog. Zo moest het dus ook terugkeren en landen.

Volgens de hulpdiensten kwam het vliegtuig in de problemen nadat het geraakt werd door de bliksem. Ook een kortsluiting zou één van de oorzaken kunnen zijn.

Bekijk hieronder de beelden van hoe het vliegtuig al brandend een noodlanding maakt: