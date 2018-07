Dit zijn de twaalf geredde voetballertjes

De laatste vier voetballertjes en hun coach werden vandaag - na meer dan twee weken - eindelijk bevrijd uit de onder water gelopen Tham Luang-grot in Thailand. Zondag en gisteren werden al acht jongens uit de grot gehaald. Een overzicht van het Moo Pa - Wilde Zwijnen - voetbalteam dat sinds 23 juni vastzat in het grottencomplex. Uit de eerste vaststellingen van de artsen gaat het relatief goed met de geredde jongens en hun coach.

Chanin Vibulrungruang (11)

Bijnaam: Titan.

De 11-jarige Chanin is de benjamin van de ploeg. Vier jaar geleden begon hij te voetballen, daarna ging hij bij de voetbalclub van zijn school. Vervolgens werd hij gevraagd om lid te worden van het voetbalteam ‘De Wilde Zwijnen’.

Panumas Sangdee (13)

Bijnaam: Mig.

Behendig en zeer groot. Zo omschreef zijn coach hem. Vorige week schreef de jongen in een briefje aan zijn ouders dat hij goed werd verzorgd door de Thaise mariniers.

Ekarat Wongsukchan (14)

Bijnaam: Bew.

Ekarat beloofde zijn moeder te helpen in haar winkeltje als hij uit de grot bevrijd zou worden.

Duganpet Promtep (13)

Bijnaam: Dom.

Duganpet is de kapitein van de ploeg. “Spelers op het plein hebben een kapitein zoals hem nodig, omdat een coach niet altijd kan doordringen tot de ploeg om problemen op te lossen”, vertelde hoofdtrainer Nopparat Kantawong enkele dagen geleden nog aan BBC. Het 13-jarige voetbaltalent werd al door verschillende professionele ploegen opgemerkt.

Somepong Jaiwong (13)

Bijnaam: Pong.

“Pong is een vrolijke jongen. Hij houdt van voetbal, maar eigenlijk ook van elke sport. Zijn droom: spelen voor de nationale ploeg van Thailand”, vertelde zijn leerkracht Manutsanun Kuntun aan persbureau AFP.

Adul Sam-on (14)

Bijnaam: niet bekend.

Adul is niet alleen een voetbaltalent, maar ook een taalwonder. De jongen, die in Myanmar werd geboren, spreekt vloeiend Birmaans, Chinees en Engels. De tiener was de enige die met de Britse duikers kon praten.

Pipat Pho (15)

Bijnaam: Nick.

In een brief aan zijn ouders schreef de voetballer dat hij graag gebraden varken of geroosterde kip wil eten bij zijn terugkeer.

Nattawut Takamrong (14)

Bijnaam: Tern.

“Wees maar niet ongerust”, schreef hij in een brief aan zijn ouders. “Mama en papa zijn niet boos op jou en verwijten jou ook niets”, schreven zijn ouders terug.

Peerapat Sompiangjai (17)

Bijnaam: Night.

De jongen verdween op de dag van zijn verjaardag. Volgens sommige bronnen had het voetbalteam een heleboel snacks bij om de verjaardag van Peerapat te vieren. Het voedsel werd uiteindelijk gebruikt om te overleven in de grot. Dat schrijft BBC.

Pornchai Kamluang (16)

Bijnaam: Tee.

“Maak jullie geen zorgen, ik ben heel gelukkig”, schreef hij in een brief aan zijn ouders.

Mongkol Booneiam (13)

Bijnaam: Mark.

Niet alleen een goede voetballer, maar ook een ijverige student. Zijn vader Thinnakorn Boonpiem vertelde aan AFP dat zijn zoon een “goede jongen” is, die houdt van studeren.

Ekkapol Chantawong (25)

Coach

De 25-jarige coach van het voetbalteam nam de jongens mee naar het grottencomplex voor een wandeling. De twintiger voelde zich schuldig en schreef een brief waarin hij schreef dat hij zijn beslissing betreurde. “Ik beloof jullie dat ik zo goed als kan voor de jongens zal zorgen. Bedankt voor alle hulp. Het reddingsteam zorgt goed voor ons”, zo stond te lezen in het briefje.