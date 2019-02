In Antwerpen is de tunnel blootgelegd die gebruikt werd bij de bankkraak op een BNP Paribas Fortis-kantoor afgelopen weekend. De tunnel vertrok uit een huis in de Nerviërsstraat en leidde rechtstreeks naar de rioolbuis onder de straat. 300 meter verderop leidde een andere tunnel omgekeerd vanuit de riolering naar de kluizenzaal van de bank. In de tunnels ligt het werkmateriaal van de criminelen nog gewoon op de grond.