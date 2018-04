Dinsdag 17 april in F-16

Dinsdag valt het doek over de docureeks van VTM NIEUWS over het meest besproken onderdeel van het Belgische leger, de F-16. En we nemen afscheid van piloten Tobi, Barry, Chipo, Scalle, Baseco, Sprinkler, Gizmo, Gadis en Shell. De reeks was een echte primeur. Nooit eerder gooide de Belgische Luchtmacht zo de deuren open van de basis van Kleine Brogel. In deze vijfde aflevering wordt nog één belangrijke vraag beantwoord: hoe moet een F-16 piloot, die soms uren in de lucht hangt, plassen op 5 kilometer hoogte in een veel te krappe cockpit? Afscheid van de F-16, dinsdag om 21u40 bij vtm.