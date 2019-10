Derde en vierde kandidaat-voorzitter bij CD&V

Na “centrum-kandidaten” Vincent Van Peteghem uit De Pinte en Katrien Partyka uit Tienen staan nu ook een derde en vierde kandidaat-voorzitter op bij CD&V: Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen en voormalig Kamerlid en huidig jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Ook Pieter De Crem laat van zich horen, maar houdt er de spanning in.

Wie had deze kandidaat-voorzitter zien komen? Maasmechels burgemeester Raf Terwingen was meer dan 10 jaar Kamerlid, en zelfs fractieleider in de regering-Di Rupo, maar raakte bij de vorige stembusgang niet meer verkozen. CD&V verloor haar derde zetel in Limburg, en daar konden zijn bijna 20.000 voorkeursstemmen niets aan veranderen. Terwingen doopte zich nadien om tot één van de 12 apostelen, die op zoek gingen naar de oorzaken van het slechte resultaat en het pad schetsten voor de toekomst.

'Voorzitter hoort niet in parlement'

Maar of hij zichzelf als niet-herverkozene dan ook de geknipte persoon vindt om de vernieuwingsoperatie te leiden? “Ik vind sowieso dat een voorzitter niet in het parlement moet zitten”, aldus Terwingen. “In een partij als CD&V, met hoe langer hoe minder parlementsleden, moet je diegene die je hebt ten volle kunnen uitspelen in plaats van zelf 1 dag per week naar het parlement te komen om daar op een knopje te drukken.”

De voorzitter moet volgens hem ook veel duidelijker dan nu de partijlijn verdedigen, en niet zozeer de compromissen van de regering. “Kijk naar de N-VA: zij hebben een beleidslijn die door de ministers verdedigd wordt, maar tegelijkertijd zeggen hun parlementsleden wel heel duidelijk wat ze als partij niet goed vinden aan wat ministers van andere partijen doen. Nochtans hebben hun eigen ministers dat wel mee goedgekeurd.” Dat moet kunnen, vindt Terwingen. “Zo maak je de kiezer duidelijk wat je als partij écht wil.”

Vierde kandidaat

Ook Sammy Mahdi, jongerenvoorzitter van CD&V, stelt zich intussen kandidaat om CD&V-voorzitter te worden. Dat meldt hij zelf op Twitter. Mahdi (30) komt uit Vilvoorde, waar hij fractieleider is in de gemeenteraad. Zijn kandidatuur was verwacht. Op Twitter post hij een foto met als opschrift "terug naar de basis".

Heilige huisjes

De Crem zelf, die ook interesse toont in het voorzitterschap, lanceerde gisteren een ‘visietekst’, waarin hij pleit voor “een democratische unie die de huidige partijpolitiek overstijgt”. Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld, en dus mag CD&V “niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties”, aldus De Crem. “Het moet anders en het kan nooit meer hetzelfde zijn.” Daarbij mogen volgens hem “geen heilige huisjes en hete hangijzers uit de weg worden gegaan”. Maar of dat betekent dat hij echt een gooi doet naar het voorzitterschap? In Villa Politica zei hij gisteren nog niet ja of nee. Volgens insiders heeft hij er zin in, maar De Crem kondigde eerder wel zijn nationale afscheid aan en is met zijn lange staat van dienst niet meteen het nieuwe gezicht waar veel partijgenoten om vragen.

Nog kandidaten op komst?

Allicht melden zich vandaag nog nieuwe kandidaten, want de deadline daarvoor is maandagmorgen. Burgemeester van Roeselare Kris De Clercq, Zeebrugse havenbaas Joachim Coens en Kamerlid Hendrik Bogaert gaven al aan hun kandidatuur te overwegen, maar lieten zich nog niet horen. Hoe dan ook: dit wordt voor CD&V de spannendste voorzittersverkiezing in jaren.