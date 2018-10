De Wever wil situatie Ninove "intern bekijken"

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de situatie in Ninove, waar Vlaams Belang-kopstuk Guy D'haeseleer met Forza Ninove een coalitie wil vormen met de lokale Vlaams-nationalisten, "intern bekijken". Dat zei hij vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. "Ik zeg zeker geen ja, maar als iemand veertig procent van de stemmen haalt, dan is dat wel een heel sterk democratisch mandaat."

Forza Ninove, de partij van lokaal Vlaams Belang-kopstuk Guy D'haeseleer, haalt 40 procent van de stemmen in Ninove. D'haeseleer en co hebben 15 van de 33 zetels in de gemeenteraad in handen, en kijken naar de twee zitjes van N-VA om samen aan een meerderheid te komen.

Flamingant

"Er zijn niet zoveel mogelijkheden. Ik behoor tot de club flaminganten, dus is het de logica zelve dat ik eerst met die mensen ga praten. Onze programma's liggen het dichtste bij elkaar", zei D'haeseleer op Radio 1. "Ik hoop dat de nationale N-VA-afdeling zich niet te veel moeit en zich focust op de inhoud."

N-VA-voorzitter Bart De Wever "staat daar niet voor te springen", reageerde hij even later. "We gaan die situatie intern moeten bekijken. Ik zeg zeker geen ja, maar als iemand veertig procent van de stemmen haalt, dan is dat wel een heel sterk democratisch mandaat.

Geeft hoop troep

Hij moet wel een partner kunnen vinden, en daar staan wij niet voor te springen want het geeft een hele hoop troep", zei hij. Uitsluitsel wil De Wever nog niet geven. "Ik ken de betrokkenen niet goed, ken de situatie niet goed. Ik heb na drie uur slapen geen pasklare antwoorden op alle vragen. De algemene lijn is dat wij met extremisten niet besturen, en dat blijft zo. Maar in Ninove is er een bijzondere situatie. Ik ben geen fan van monstercoalities om iemand uit te sluiten, maar ik ben er ook geen fan van om iemand van een extreme partij aan de sjerp te helpen."