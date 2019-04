De Wever: "Rekeningrijden mag nooit een belastingverhoging zijn"

"Er is nog absoluut niks beslist over het rekeningrijden". Dat heeft Bart De Wever, de voorzitter van N-VA gezegd in VTM NIEUWS.

Eerder deze week raakte bekend dat de Vlaamse administratie nadenkt over een autotaks van twee tot vijf eurocent per kilometer. Verkeersexperts zien de kilometerheffing als de beste methode om de groeiende files in Vlaanderen aan te pakken. Over zo'n taks wordt al 20 jaar gepalaverd en bestudeerd.

Deze week leek het alsof de grote Vlaamse partijen achter het laatste voorstel staan maar dat blijkt nu niet het geval. Bart De Wever is niet overtuigd, hij schiet het af. Zijn partij zal het rekeningrijden zoals dat nu op tafel ligt niet goedkeuren.