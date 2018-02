Wie weet? Zo vergroot je kans op jackpot

Minstens één Belg wint vandaag gegarandeerd één miljoen euro met Euromillions. Dat kan zelfs zonder dat hij een juist cijfer heeft ingevuld. In de jackpot van Euromillions zit vandaag 174 miljoen euro in de pot, het tweede grootste bedrag ooit. De kans dat je wint is natuurlijk klein, maar toch zijn er volgens de Nationale Loterij een aantal tips om de kans op de jackpot te vergroten.

Speel iedere keer met dezelfde cijfers

Want ja, stel je eens voor dat net jouw cijfers het winnend lot vormen op de dag dat jij besloot met andere cijfers te spelen.

Zet ook in op getallen die hoger liggen dan 31

Heel wat mensen gebruiken verjaardagen of andere belangrijke data als hun mogelijke geluksnummers. Uiteraard zijn er maar 31 dagen per maand, waardoor ze niet vaak inzetten op getallen die hoger liggen.

Kies zo veel mogelijk verschillende cijfers

Zorg voor voldoende afwisseling bij het invullen van je cijfers.

Probeer geen patronen te maken als je je Lottoformulier invult

Ben je fan van de reeks van Fibonacci? Of van andere patronen? Je kan proberen maar deze zorgt niet voor een hogere winstkans.

Samen spelen met familie, vrienden of collega’s: meer kans op winst

Maar ja, niets is zo leuk als samen van de gewonnen Lotto jackpot te genieten, toch?

Check en dubbelcheck je formulier

Want wie weet heb je wel een winnend cijfertje over het hoofd gezien.