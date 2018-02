Opgelet voor laagstaande zon

Wie deze ochtend naar zijn werk reed, merkte het al: de zon staan laag en dat leidt tot gevaarlijke situaties onderweg. Chauffeurs raken verblind door het felle zonlicht en zien overstekende voetgangers niet of merken remlichten van de voorganger te laat op. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan voorzichtig te zijn. Wij zetten enkele tips op een rijtje om veilig te rijden bij laagstaande zon.

Hou afstand

Hou afstand en matig je snelheid. Het klinkt evident, maar toch vergeten heel wat bestuurders deze vuistregel. Het is immers mooi weer en de remafstand wordt niet per se langer zoals bij regenweer. Toch is het belangrijk om afstand te houden en je snelheid te matigen om te anticiperen op plotse verblinding door de zon of een remmende voorligger.

Propere ruiten

Zorg voor een propere voorruit. Leg een doekje in je auto en zorg dat je tank met sproeivloeistof is bijgevuld. Zeker wanneer in de winter zout wordt gestrooid, is dat een belangrijke tip. Het zout spat immers op en leidt ertoe dat je ruiten sneller vuil worden.

Zonnebril

Gebruik je zonneklep en leg een zonnebril in je auto. Veel mensen hebben enkel in de zomer een zonnebril in de auto, maar ook in de winter, bij laagstaande zon is het verstandig om er eentje in je auto te leggen. Maak ook zeker gebruik van je zonneklep.