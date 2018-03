Deze producten haalt Delhaize uit rekken

Delhaize heeft een lijst opgesteld met alle vleesproducten die uit de rekken gehaald moeten worden omdat ze afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. De lijst was bedoeld voor intern gebruik, maar RTBF kreeg hem in handen. U kan de volledige lijst hieronder bekijken.

Vandaag raakte bekend dat Delhaize en Colruyt vleesproducten uit de rekken halen die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. Reden daarvoor is de beslissing van federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het FAVV om de erkenning van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken in te trekken. Dat vleesbedrijf maakt deel uit van Verbist.

Bij een huiszoeking bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo werd de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst. Daarnaast kwamen ook stukken vlees die niet bestemd waren voor consumptie terecht in gehakt voor verdere verwerking.

Delhaize heeft de samenwerking met Veviba en met de hele groep Verbist tijdelijk opgeschort. Alle vleesproducten van het bedrijf, voornamelijk rundvlees, worden nu uit de rekken gehaald. De supermarktketen lijstte in een intern communiqué al de vleesproducten op die niet langer verkocht mogen worden, zodat alle winkels ze uit de rekken kunnen halen.

Over deze producten gaat het:

Terugbrengen De woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver, laat weten dat mensen hun vleesproducten mogen terugbrengen als ze er twijfels over hebben of er niet tevreden over zijn. Zij zullen dan vergoed worden of uitleg krijgen over de herkomst van het product.

