Zwanger met spermadonor aan huis

Honderden mannen bieden online hun sperma aan, en komen dat in sommige gevallen ook aan huis leveren. Dat is vanavond te zien in Telefacts Zomer.

Voor veel vrouwen zijn spermadonors een nieuwe manier om snel zwanger te worden. En onbekende mannen komen het sperma ook thuis afleveren. Een van die donors is de 61-jarige Clive. Er werden al meer dan zestig baby’s geboren met zijn sperma. “Als ik zie waar ik allemaal kinderen verwekt heb, ben ik overdonderd. Dat kun je niet vergelijken met een bepaald werk of een sportprestatie die ik behaald heb.”

"Mensen helpen"

Ook de 34-jarige Mich is een van die donors. “Ik doneer omdat ik mensen wil helpen bij wat ze hopen en dromen. Ik ben er trots op. Het is het beste wat ik al gedaan heb”.

