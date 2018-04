Zuckerberg stevig op rooster in Congres

Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft het urenlang mogen uitleggen in het Amerikaanse Congres. De parlementsleden hadden heel wat kritische vragen voor hem na het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Zuckerberg kon vaak niets meer dan zich verontschuldigen, zoals hij de afgelopen weken al vaker deed, al nam niet iedereen daar genoegen mee.

Zo had een democratische senator een bord meegenomen naar het Congres met daarop excuses die Zuckerberg in de afgelopen jaren al had gebruikt. Toch was sorry opnieuw een van de eerste woorden die hij in de mond nam. “We hebben onze verantwoordelijkheid onderschat en dat was een grote fout, mijn fout, en het spijt me. Ik heb Facebook opgericht, ik leid het en het is mijn verantwoordelijkheid”, klonk het in zijn openingsstatement.

Inmenging

Een van de dingen waar hij het meeste spijt van heeft is dat hij in 2016 niet door had dat de Russen zich probeerden in te mengen in de verkiezingen. Hij zei dan ook meermaals dat hij van het bewaren van integere verkiezingen in 2018 zijn topprioriteit maakt.

Reclame

De vraag kwam dan ook of daarom onze data niet beter beschermd moeten worden. “Zo krijg ik bijvoorbeeld reclame voor chocolade, vlak na ik op Facebook met vrienden over chocolade heb gepraat”, vraagt senator Bill Nelson zich af en stelde Zuckerberg dan ook de vraag of hij er niet aan denkt om mensen te laten betalen om advertenties te blokkeren.

Maar dat stootte op een njet bij Zuckerberg. “Voor alle duidelijkheid, we geven de mensen nu niet de mogelijkheid om te betalen om geen advertenties te krijgen. We denken ook dat reclamediensten in lijn liggen met onze missie om mensen wereldwijd te verbinden, omdat we iedereen een gratis dienst willen aanbieden.”

Beurzen

Hoe Zuckerberg ook overkwam, de beurs genoot er althans van. Het aandeel van Facebook sloot de dag op de Amerikaanse beurzen af met een winst van 4,5 procent.