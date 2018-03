Zuckerberg geeft toe: "We hebben fouten gemaakt"

De baas van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat doet hij via een bericht op Facebook. Zuckerberg geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en zegt dat hij er alles aan zal doen om deze praktijken in de toekomst te vermijden.

“We hebben de verantwoordelijkheid om jullie data te beschermen, en als we dat niet kunnen, verdienen we het niet om u van dienst te zijn”, schrijft Zuckerberg op Facebook. “Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd om te achterhalen wat er misgelopen is en hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Volgens de baas van Facebook werden er de voorbije jaren wel al stappen ondernomen die verhinderen dat deze praktijken ook vandaag nog kunnen gebeuren. “Maar we hebben ook fouten gemaakt en we kunnen nog meer doen. En we moeten nu rechtstaan en dat ook gewoon doen.”

Nog stappen ondernemen In de post overloopt Zuckerberg alle stappen die Facebook heeft genomen om de gegevens van de gebruikers te beveiligen en kondigt hij aan dat er nog meer ingezet zal worden op de beveiliging van de sociaalnetwerksite.

“Ik heb Facebook opgericht en op het einde van de dag ben ik ook verantwoordelijk voor wat er op ons platform gebeurt. Ik meen het oprecht dat ik zal doen wat nodig is om onze gemeenschap te beschermen. Hoewel dit specifieke probleem met Cambridge Analytica niet meer met nieuwe apps zou mogen gebeuren vandaag, verandert dat niet wat er in het verleden is gebeurd. We zullen van deze ervaring leren om ons platform verder te beveiligen en onze gemeenschap veiliger te maken voor iedereen", zegt Zuckerberg.

Waarover gaat het weer? Afgelopen weekend raakte bekend dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk had verzameld, zonder dat die daar hun toestemming voor gegeven hadden.

Het bedrijf zou de gegevens hebben gebruikt voor de ontwikkeling van software waarmee het kiesgedrag kan voorspeld en beïnvloed worden. In 2016 werkte Cambridge Analytica voor de presidentscampagne van Donald Trump.