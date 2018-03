Zuckerberg aan CNN: "Het spijt me heel erg"

“Het spijt me heel erg dat dit is gebeurd.” Dat zegt Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een exclusief interview aan CNN. Het sociaal netwerk ligt zwaar onder vuur nadat is gebleken dat data van gebruikers in handen zijn geraakt van een bedrijf dat nauw samenwerkte met het campagneteam van Donald Trump bij de verkiezingen in 2016.

“We hebben een verantwoordelijkheid om mensen hun gegevens te beschermen”, gaat Zuckerberg verder. “Als we dat niet kunnen, verdienen we de kans niet om mensen te dienen. We moeten er nu dus zeker van zijn dat zoiets nooit meer gebeurt”, klinkt het.

Cambridge Analytica

Het verhaal begint in 2013. Aleksandr Kogan, een developer, had een applicatie gemaakt die data verzamelde van zo’n vijftig miljoen Facebookgebruikers. Daarvoor had hij toestemming gekregen van Facebook, maar hij overtrad wel de regels toen hij die data doorspeelde aan Cambridge Analytica (CA), een databedrijf dat nauwe banden had met de campagne van Trump.

Facebook kwam te weten dat het bedrijf de data in handen had gekregen en vroeg om de gegevens te vernietigen. CA zei dat ze dat hadden gedaan, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Toegang beperken

Zuckerberg vertelt aan CNN dat hij er spijt van heeft dat hij CA op haar woord heeft geloofd. “Dat was duidelijk een fout.” Daarom gaat Facebook nu twee dingen doen, aldus Zuckerberg.

“We willen voorkomen dat developers nog toegang krijgen tot zoveel data en daarnaast willen we zeker zijn dat er geen bedrijven meer als Cambridge Analytica bestaan. We gaan duizenden apps onder de loep nemen en als we iets verdachts zien, gaan we dat nog nauwer onderzoeken. Dat is de verantwoordelijkheid die we dragen”, zegt Zuckerberg nog.

Verkiezingen

Opmerkelijk is ook dat Zuckerberg toegeeft dat Facebook in 2016 nog niet klaar was om mensen die de uitslag van de verkiezingen wilden beïnvloeden tegen te gaan. En nu er belangrijke verkiezingen aankomen in India, Brazilië en de VS, rijst de vraag of het bedrijf dat nu wel is.

"Wat we sinds 2016 hebben gezien, is dat we tijdens de recente Franse verkiezingen wel instrumenten hebben gebruikt om Russische bots tegen te gaan, ook in 2017 hebben we bij verkiezingen in Alabama valse accounts eruit gehaald. We hebben een verantwoordelijkheid en we zullen er alles aan doen om de integriteit van verkiezingen wereldwijd te bewaren", zegt Zuckerberg nog.

