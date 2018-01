Zoveel kan je verdienen met Instagram

We zitten vaak urenlang op social media rond te kijken, tijd te doden. Maar héél wat mensen verdienen er geld mee. Camille Botten (19) kan er van mee spreken. Met ruim 80.000 volgers op Instagram is haar profiel heel interessant voor merken die jongeren willen aanspreken. In 'Jong Geld' spreken we met de 19-jarige influencer over haar studentenjob en wat dat nu écht opbrengt.

De examens zitten er net op voor Camille Botten en dat was ook te merken aan haar profiel op Instagram. Weinig foto's de afgelopen weken. En dat betekent ook: geen inkomsten.

"Het lijkt gemakkelijk verdiend", geeft ze toe. "Maar de opdrachten lopen heel onregelmatig binnen. Soms zijn het er vier per maand. Maar het gebeurt ook dat ik een tijd lang geen betalende opdrachten krijg." Nu ze vaker opdrachten krijgt, is Camille gestart met een tarievenlijst. "Nu vraag ik 400 euro voor een post op Instagram."