Zo’n 11.000 Vlamingen vierden Vlaamse feestdag in Brussel

Zo’n 11.000 bezoekers zijn gisteren afgezakt naar de hoofdstad om er de Vlaamse feestdag te vieren tijdens de evenementen van ‘Vlaanderen feest, Brussel danst’. Dat maakt organisator Muntpunt bekend. Het hoogtepunt was een uitverkocht concert van Will Tura in de Ancienne Belgique.

De feestelijkheden rond de Vlaamse feestdag waren dit jaar in Brussel verspreid over twee dagen. Op woensdag 10 juli beten een honderdtal hiphoppers en breakdansers de spits af tijdens hun ‘Dance Battles’ in de AB. Daar kwamen 1.000 mensen op af.

De grote festiviteiten vonden plaats op de Vlaamse feestdag zelf. Vanaf 13 uur ontdekten 700 wandelaars en fietsers de Belgische hoofdstad met een gids. Ouders en kinderen genoten intussen aan het Muntplein van theater, dans- en knutselworkshops samen met de acteurs van #LikeMe en Kapitein Winokio. Het podium op de Grote Markt werd ingepalmd door een optreden van de VRT Big Band en de stemmen van Lady Linn en Yannick Bovy.

Will Tura

De show van de avond kwam van Will Tura. De keizer van het Vlaamse lied stond samen met een orkest van het Brussels Philharmonic op het podium van een uitverkochte AB. De opbrengst van het concert gaat naar Kom op Tegen Kanker.

“Elk jaar opnieuw tekenen we een stevig programma uit om zoveel mogelijk mensen samen te brengen om de Vlaamse feestdag in Brussel te vieren. Het is dan ook bijzonder fijn dat 11.000 mensen hun weg vonden naar de hoofdstad”, zegt Roel Leemans, algemeen directeur van organisator Muntpunt.